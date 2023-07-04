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Семак — о поражении «Зенита» от «Црвены звезды»: есть ошибки, которые надо разобрать

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды от «Црвены звезды» в Кубке PARI Премьер.
Семак — о поражении «Зенита» от «Црвены звезды»: есть ошибки, которые надо разобрать
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хорошая боевая игра. Хорошая атмосфера. Все живы и здоровы — это самое главное. Было много хороших моментов, но есть ошибки, которые надо разобрать. Результат мог быть иной. Вратарь команды соперника сыграл потрясающе, сделал несколько суперсейвов. Всегда хочется побеждать, проигрывать никто не любит», — сказал Семак на пресс-конференции.

Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Барака Бахара.

У победивших отличились Мирко Иванич (39-я минута), Жан-Филипп Крассо (88-я). В составе проигравших мяч забил Эдуардо Кейрос (62-я).

«Зенит» в следующем матче 9 июля сыграет с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Семак хочет проверить молодых вратарей «Зенита» в матчах предсезонного турнира.

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