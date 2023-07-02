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Семак хочет проверить молодых вратарей «Зенита» в матчах Кубка Премьер

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что намерен использовать молодых игроков петербургской команды в матчах Кубка Премьер по футболу.

«В первых матчах мы хотим посмотреть на Гойло и Одоевского. Васютин уже поиграл немножко, так что знаем его возможности. Тем более, знаем возможности Кержакова. Надо посмотреть за нашими молодыми вратарями. Шансы у них есть — они навяжут конкуренцию», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, в следующих играх на поле выйдет новая группа молодых игроков.

«Увидим частично других игроков, которые только начали тренироваться. Единственный, кто приедет чуть позже, это Барриос», — добавил Семак.

«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» (3:1) в первом матче Кубка Премьер. У победивших отличились Густаво Мантуан (49-я минута), Клаудиньо (70-я) и Зелимхан Бакаев (80-я).

«Зенит» в следующем матче 4 июля сыграет с белградской «Црвена звезда».

Ранее сообщалось, что Семак положительно относится к созданию медийной команды «Зенита».

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