Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Семак положительно относится к созданию медийной команды «Зенита»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что создание городской команды для участия в чемпионате Медиалиги положительно скажется на развитии футбола в Санкт-Петербурге.

«Положительно отношусь к этому. Важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша. В обычном футболе сложно представить полную открытость», — цитирует Семака РИА Новости.

По словам тренера, он рад, что у города будет своя медийная команда.

Медийная команда «Зенита» будет называться «Чисто Питер». Её главным тренером станет экс-капитан сине-бело-голубых Владислав Радимов.

Ранее сообщалось, что «Родина Медиа» впервые в истории выиграла Медиалигу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить