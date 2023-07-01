Семак положительно относится к созданию медийной команды «Зенита»
«Положительно отношусь к этому. Важно для популяризации футбола. У этого проекта есть своя ниша. В обычном футболе сложно представить полную открытость», — цитирует Семака РИА Новости.
По словам тренера, он рад, что у города будет своя медийная команда.
Медийная команда «Зенита» будет называться «Чисто Питер». Её главным тренером станет экс-капитан сине-бело-голубых Владислав Радимов.
Ранее сообщалось, что «Родина Медиа» впервые в истории выиграла Медиалигу.