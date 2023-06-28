Time do Povo: Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтиансом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть санкт-петербургский клуб.

Как сообщает Time do Povo, полузащитник ведёт переговоры с двумя бразильскими клубами.

По информации источника, интерес к 25-летнему бразильцу проявляют «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» позволил Венделу искать другой клуб.