Алейшо: «Зенит» позволил Венделу искать другой клуб
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«Зенит» позволил Венделу искать другой клуб, если он этого хочет. Но футболист обязан выступать за российскую команду до тех пор, пока не будет официального предложения и переговоров», — написал журналист Фабио Алейшо в социальных сетях.
В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее агент Вендела заявил, что игрок не вернулся в расположение «Зенита» из-за проблем в семье.