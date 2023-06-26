Алейшо: «Зенит» позволил Венделу искать другой клуб

Полузащитник «Зенита» Вендел может сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Зенит» позволил Венделу искать другой клуб, если он этого хочет. Но футболист обязан выступать за российскую команду до тех пор, пока не будет официального предложения и переговоров», — написал журналист Фабио Алейшо в социальных сетях.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Вендела заявил, что игрок не вернулся в расположение «Зенита» из-за проблем в семье.