Агент Вендела заявил, что игрок не вернулся в расположение «Зенита» из-за проблем в семье

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, объяснил, почему футболист не вернулся в расположение «Зенита» из Бразилии.

«Клуб дал ему отсрочку из-за проблем со здоровьем у одного из членов семьи», — приводит слова Рибейро журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время.