Медведев: Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время
«Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время», — цитирует Медведева «Матч ТВ».
Немногим ранее Чезаре Барбьери, агент Вендела, сообщил, что бразильский футболист принял решение пока не возвращаться в Россию.
«Зенит» вышел из отпуска и 23 июня приступил к тренировкам.
Ранее главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран с восхищением высказался о предстоящем матче в рамках первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с петербургским «Зенитом».