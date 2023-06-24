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Медведев: Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильский полузащитник Вендел прибудет в расположение петербургской команды согласно с обговорёнными сроками.

«Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

Немногим ранее Чезаре Барбьери, агент Вендела, сообщил, что бразильский футболист принял решение пока не возвращаться в Россию.

«Зенит» вышел из отпуска и 23 июня приступил к тренировкам.

Ранее главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран с восхищением высказался о предстоящем матче в рамках первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с петербургским «Зенитом».

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