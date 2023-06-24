Вендел не вернётся в «Зенит» до стабилизации ситуации в России

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, дал понять, что бразильский футболист принял решение пока не возвращаться в Россию.

«Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — цитирует Барбьери «Спорт-Экспресс».

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 24 июня объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

Ранее директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Георгий Брюсов рассказал о новых правилах в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.