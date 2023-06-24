Глава ЦСП: всем сборным России рекомендовано не покидать расположения спортивных объектов

Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Георгий Брюсов рассказал о новых правилах в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.

«Всем сборным командам рекомендовано строго выполнять требования местных властей, без надобности не покидать расположения спортивных объектов и заниматься постоянной тренировочной деятельностью», — написал Брюсов в своём Telegram-канале.

Брюсов сообщил, что доложил министру спорта Олегу Матыцину, что ЦСП находится в постоянном контакте со всеми командами, которые проводят учебно-тренировочную деятельность на территории России и за рубежом, особенно на территориях, где проходят известные события.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 24 июня объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

Ранее сообщалось, что капитан «Ростова» Данил Глебов выступил с обращением к ростовчанам.