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Капитан «Ростова» Глебов выступил с обращением к ростовчанам

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Капитан «Ростова» Данил Глебов выступил с обращением к ростовчанам.
Капитан «Ростова» Глебов выступил с обращением к ростовчанам
  • Gettyimages.ru

«Хочу попросить вас сохранять трезвый ум и спокойствие. Мы один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания», — приводит слова Глебова пресс-служба клуба.

Игроки «Ростова» вышли из отпуска 21 июня и проведут сборы на базе в Ростове-на-Дону до 15 июля.

В прошедшем сезоне команда набрала 53 очка и заняла четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к ростовчанам.

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