Президент ФК «Ростов» Арутюнянц обратился к ростовчанам
- РИА Новости
«Уважаемые соотечественники, ростовчане и жители области! В наше время важно помнить, что мы все — один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть ещё больше.
Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом!
Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле», — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале ростовского клуба.
Президент «Ростова» призвал ростовчан не поддаваться панике.
«Самое главное сейчас — это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий», — заявил он.
Игроки «Ростова» вышли из отпуска 21 июня и проведут сборы на базе в Ростове-на-Дону до 15 июля.
В прошедшем сезоне команда набрала 53 очка и заняла четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее ФК «Ростов» обратился к бойцам ЧВК «Вагнер».