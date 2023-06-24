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Президент ФК «Ростов» Арутюнянц обратился к ростовчанам

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Президента футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выступил с обращением к жителям города.
Президент ФК «Ростов» Арутюнянц обратился к ростовчанам
  • РИА Новости

«Уважаемые соотечественники, ростовчане и жители области! В наше время важно помнить, что мы все — один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть ещё больше.

Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом!
Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле», — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале ростовского клуба.

Президент «Ростова» призвал ростовчан не поддаваться панике.

«Самое главное сейчас — это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий», — заявил он.

Игроки «Ростова» вышли из отпуска 21 июня и проведут сборы на базе в Ростове-на-Дону до 15 июля.

В прошедшем сезоне команда набрала 53 очка и заняла четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее ФК «Ростов» обратился к бойцам ЧВК «Вагнер».

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