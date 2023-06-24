ФК «Ростов» призвал ЧВК «Вагнер» не допустить кровопролития в городе

Футбольный клуб «Ростов» обратился к бойцам ЧВК «Вагнер».

«Ребята, вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента», — говорится в сообщении в Telegram-канале ростовского клуба.

«Ростов» вышел из отпуска 21 июня. Команда проведёт сборы на своей базе до 15 июля.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги команда набрала 53 очка и заняла четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме.