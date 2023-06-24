Юран — о матче с «Зенитом» в первом туре нового сезона РПЛ: это великолепно
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«Это великолепно. В прошлом году с «Химками» я тоже начинал сезон встречей с «Зенитом». Первая игра и сразу с чемпионом — для болельщиков это будет праздник», — цитирует Юрана пресс-служба «Пари НН».
Он подчеркнул, что нижегородский клуб со всей ответственностью отнесётся к подготовке к матчу с «Зенитом».
«Чтобы во всеоружии подойти к старту чемпионата», — добавил Юран.
«Пари НН» проводит в эти дни учебно-тренировочный сбор в Нижегородской области. В его рамках пройдёт товарищеский матч с ивановским «Текстильщиком» 4 июля.
Ранее сообщалось, что Юран продолжит тренировать «Пари НН».