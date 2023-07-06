«Пойти по стопам Родригеса и Фалькао — честь»: Кассьерра — о дебюте в сборной, отношении к критике и работе с Семаком
- Матео Кассьерра и Малком
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Два трофея с «Зенитом» в прошедшем сезоне, пожалуй, первые серьёзные достижения в вашей карьере?
— Для меня это очень важная веха, достижение. Но я понимаю, что «Зенит» — та команда, которая всегда сражается за первые места. Очень хочется повторить прошлогодний успех и в будущем сезоне, присовокупив к нему ещё и Кубок России.
— Примечательно, что оба титула «Зенит» добыл в матчах с непримиримым соперником — «Спартаком». Становится приятной традицией?
— Да, есть что-то символическое в том, что трофеи были завоёваны в принципиальных встречах, достойных называться «клаcико». В противостояниях с красно-белыми всегда хочется побеждать. Здорово, что награды заполучили именно в этих матчах, но всё это уже в прошлом: готовимся к новому сезону и настраиваемся на игру с ЦСКА за Суперкубок России.
— Ещё один матч с подопечными Гильермо Абаскаля запомнился грандиозной потасовкой. Насколько были шокированы произошедшим? Или выросшего в Колумбии человека ничем не удивить?
— По ходу карьеры приходилось становиться свидетелем чего-то подобного. Сам ни разу не участвовал в потасовках, но чем-то новым это для меня не стало. Однако я удивился: пусть встреча была горячей и все хотели победить, но не ожидал, что всё так закончится. Ведь в этом не было ничего хорошего ни для «Спартака», ни для «Зенита». Для многих футболистов та несдержанность обернулась длительными дисквалификациями.
— Говорят, чем длиннее путь к чемпионству, тем оно слаще. В вашем случае это так?
— Это большое счастье. В последний раз принимал непосредственное участие в завоевании титула ещё во времена выступлений за «Депортиво» из Кали. Когда «Расинг» брал золото, я практически не выходил на поле, а выиграть что-либо в составе «Аякса» не удалось, поэтому трофей РПЛ значит для меня очень многое. У этого триумфа очень сладкий вкус, учитывая, как складывался и этот сезон, и путь, который я проделал в целом. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне хочется продолжать коллекционировать трофеи и кубки, чтобы это становилось доброй традицией.
— СМИ неоднократно критиковали вас за низкую реализацию по ходу сезона и даже называли не лучшей заменой Артёму Дзюбе. С Сергеем Семаком и его помощниками много личных бесед провели на этот счёт?
— Нет, в этих разговорах не было нужды. Если мы и общались, то это всегда было в формате поддержки. Говорили: мол, голы придут, переживать не надо. Мне важно чувствовать веру в меня со стороны тренерского штаба. Я нечасто об этом говорил, но ментально я очень сильный человек, прошедший через многое. Конечно, приехал в «Зенит» с большими амбициями, хотелось быть столь же продуктивным, как в последнем сезоне в «Сочи». К сожалению, не вышло. Но я всегда выкладывался по максимуму на поле, оставлял все силы. Не всё получилось, но это только подстёгивает в новом сезоне проявить себя ещё лучше.
— Партнёры часто вас поддерживали. Тот же конкурент за место в составе Иван Сергеев сказал: «Ему просто не прёт — ну не летит мяч в ворота, и всё. Ему надо выдохнуть». Кто-то ещё из одноклубников помогал преодолеть трудности?
— На самом деле, сложно выделить кого-то одного. Со всеми партнёрами отлично ладим. Но если говорить про отношения за пределами поля и базы, то Вильмар Барриос — мой ближайший друг, с ним мы много чего обсуждали. В действительности я сам себе главный критик. Знаю, когда дела идут не очень. Понимаю, что в нужный момент мне необходимо сделать, и поэтому просто спрашиваю об этом сам себя.
— Критика присутствует, однако вы набрали 14 очков по системе «гол + пас» во всех турнирах и поделили четвёртое место в команде по этому показателю. Разве не повод, чтобы поспорить с теми, кто в вас не верит?
— Я привык вести себя скромно, не реагировать на заявления со стороны. Прекрасно понимаю: прошлый сезон был не лучшим в плане результативности. Было много моментов, когда мяч попадал в каркас или просто не шёл в ворота. Для меня главное — приносить пользу коллективу. Это футбол. Не всегда удаётся забивать.
— Раз уж заговорили о Семаке, чем он отличается от предыдущих ваших наставников?
— Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две. Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нём только самые лестные отзывы.
— Вам в клубе не показывали видео с его участием в бытность игроком? Какие две шикарные голевые передачи он отдал на Евро-2008 или как оформил хет-трик в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов в декабре 2004-го.
— Честно признаюсь, нет. Не довелось ещё.
— Многие полагают, что российские тренеры хороши исключительно на внутренней арене, а в Европе у них не получится. В свете сотрудничества с Семаком и Федотовым готовы опровергнуть этот тезис?
— Очень сложно судить о том, с чем сам не сталкивался. Сергей и Владимир — два великолепных наставника. Счастлив возможности посотрудничать с ними. Федотов — невероятный специалист и демонстрирует свой класс во главе ЦСКА. Так и Семак, по мнению многих, — лучший тренер в стране с большим отрывом. Сложно сказать, получилось бы у них в Европе, но это точно два первоклассных мастера своего дела.
— А есть специалисты, с которыми вам было бы интересно поработать в будущем?
— В других странах Европы достаточно талантливых наставников, не только в России, но я полностью сфокусирован на выступлениях за «Зенит». Не вижу смысла называть конкретные имена, потому что я об этом даже не думал.
- Матео Кассьерра и Михайло Баньяц
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
— Кто сейчас главный шутник в команде и гарант прекрасного настроения в раздевалке? И насколько психологически тяжело, когда вокруг все разговаривают на разных языках?
— Какая атмосфера царит в коллективе, заметно по нашим действиям на поле в играх. Это видно невооружённым глазом. Можно говорить по-испански, по-португальски, по-русски — нет никакого языкового барьера. Легионеры могут произносить некоторые фразы на русском, а россияне, в свою очередь, выучили достаточное количество иностранных слов. На поле есть язык футбола. Он понятен всем. Все прекрасно общаются, и каждый может пошутить. У нас очень дружный коллектив.
— Чей юмор по вкусу лично вам?
— Конечно же, Барриоса.
— Как говорят психологи, знание языка в незнакомой среде сближает людей гораздо быстрее и они готовы закрывать глаза на многие недостатки друг друга. Вы с Барриосом из разных уголков Колумбии. Случается, что спорите до хрипоты по какому-либо поводу?
— Нет, до хрипоты точно не доходило. Да, у нас могут быть разные взгляды на какие-то события или вещи, но мы хорошие друзья. Всегда готовы услышать точку зрения друг друга.
— А с другим соотечественником, хавбеком ЦСКА Хорхе Караскалем, общаетесь по мере возможности? Не подначиваете друг друга перед очными матчами или после осечек?
— С Хорхе мы довольно давно знакомы. Выступали вместе в молодёжной сборной Колумбии и пересекались на поле в Аргентине. Он тогда выступал за «Ривер Плейт», а я — за «Расинг». Он очень крутой человек. Вы немного заблуждаетесь в вопросе, на какие темы футболисты общаются за пределами поля. Когда мы встречаемся вне стадиона, то много говорим о наших семьях, об общих интересах. Нет никаких подколов, потому что хорошим приятелям есть что обсудить.
— Тренеры сборной вас троих в шутку русской мафией в Колумбии не величали?
— Нет. (Смеётся.) В этот раз никак не называли.
— В июне вы дебютировали за национальную команду и принесли ей победу в товарищеском матче с Ираком. Каково это?
— Вы представьте: дебют — и сразу гол. Огромное счастье! На трибунах были мои близкие: мама, супруга, дочка. Поэтому получил огромное удовольствие. Футболка со всеми подписями займёт отдельное место в рамке у меня дома в Колумбии. Надо продолжать забивать, чтобы и дальше получать вызовы в сборную.
— Следующая ваша большая мечта, наверное, сыграть на чемпионате мира 2026 года?
— Безусловно, если говорить о долгосрочной перспективе. Но чуть более близкая — это Кубок Америки, который пройдёт в США в следующем году. Выступление там можно назвать и целью, и мечтой.
— С какими мыслями выходит на поле нападающий сборной, чьи цвета ещё недавно защищали Хамес Родригес и Радамель Фалькао?
— Это большая гордость и радость. Радамель и Хамес — это кумиры и легенды. Для нас они были чем-то вроде ориентира. Пойти по их стопам — большая честь. Надеть майку сборной — что-то заветное, сокровенное.
— А о Фаустино Асприлье и Карлосе Вальдерраме вы, скорее всего, слышали только по рассказам родных?
— Я, конечно, смотрел хроники и фильмы, посвящённые обоим, а также неоднократно слышал рассказы. Это легенды сборной Колумбии. Мне хочется хоть немного приблизиться к тем достижениям, которых они добились. Словом, мне есть на кого равняться.
— Интересно, что ни в одном из своих интервью в России вы не признавались, кто был вашим кумиром в детстве. Кому пытались подражать?
— Роналдиньо. Но это тема для отдельного разговора.
— В Санкт-Петербурге уже чувствуете себя своим? Освоились?
— Это действительно мой дом. Родные счастливы здесь, а значит, и я. Люблю гулять в парке вместе с семьёй и собаками. Их у меня две. Нравятся некоторые рестораны, особенно те, в которых готовят мясные блюда, но, к сожалению, не смогу сказать вам названия. Вообще, мне всегда есть чем здесь заняться.
— А есть достопримечательность, которая поразила вас больше всего?
— Если наш прекрасный стадион вне конкурса, то Дворцовая площадь.
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