«Пойти по стопам Родригеса и Фалькао — честь»: Кассьерра — о дебюте в сборной, отношении к критике и работе с Семаком

В «Зените» подобрался дружный коллектив, а в раздевалке царит отличная атмосфера, заявил в интервью RT нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. По его словам, игроки прекрасно общаются друг с другом, свободно шутят, а на поле их объединяет язык футбола. 26-летний колумбиец также рассказал, как относится к критике в свой адрес из-за не самой высокой результативности, признался, что не видел голов и передач Сергея Семака в бытность того игроком, и поделился эмоциями от дебюта в сборной.

— Два трофея с «Зенитом» в прошедшем сезоне, пожалуй, первые серьёзные достижения в вашей карьере?

— Для меня это очень важная веха, достижение. Но я понимаю, что «Зенит» — та команда, которая всегда сражается за первые места. Очень хочется повторить прошлогодний успех и в будущем сезоне, присовокупив к нему ещё и Кубок России.

— Примечательно, что оба титула «Зенит» добыл в матчах с непримиримым соперником — «Спартаком». Становится приятной традицией?

— Да, есть что-то символическое в том, что трофеи были завоёваны в принципиальных встречах, достойных называться «клаcико». В противостояниях с красно-белыми всегда хочется побеждать. Здорово, что награды заполучили именно в этих матчах, но всё это уже в прошлом: готовимся к новому сезону и настраиваемся на игру с ЦСКА за Суперкубок России.

— Ещё один матч с подопечными Гильермо Абаскаля запомнился грандиозной потасовкой. Насколько были шокированы произошедшим? Или выросшего в Колумбии человека ничем не удивить?

— По ходу карьеры приходилось становиться свидетелем чего-то подобного. Сам ни разу не участвовал в потасовках, но чем-то новым это для меня не стало. Однако я удивился: пусть встреча была горячей и все хотели победить, но не ожидал, что всё так закончится. Ведь в этом не было ничего хорошего ни для «Спартака», ни для «Зенита». Для многих футболистов та несдержанность обернулась длительными дисквалификациями.

— Говорят, чем длиннее путь к чемпионству, тем оно слаще. В вашем случае это так?

— Это большое счастье. В последний раз принимал непосредственное участие в завоевании титула ещё во времена выступлений за «Депортиво» из Кали. Когда «Расинг» брал золото, я практически не выходил на поле, а выиграть что-либо в составе «Аякса» не удалось, поэтому трофей РПЛ значит для меня очень многое. У этого триумфа очень сладкий вкус, учитывая, как складывался и этот сезон, и путь, который я проделал в целом. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне хочется продолжать коллекционировать трофеи и кубки, чтобы это становилось доброй традицией.

— СМИ неоднократно критиковали вас за низкую реализацию по ходу сезона и даже называли не лучшей заменой Артёму Дзюбе. С Сергеем Семаком и его помощниками много личных бесед провели на этот счёт?

— Нет, в этих разговорах не было нужды. Если мы и общались, то это всегда было в формате поддержки. Говорили: мол, голы придут, переживать не надо. Мне важно чувствовать веру в меня со стороны тренерского штаба. Я нечасто об этом говорил, но ментально я очень сильный человек, прошедший через многое. Конечно, приехал в «Зенит» с большими амбициями, хотелось быть столь же продуктивным, как в последнем сезоне в «Сочи». К сожалению, не вышло. Но я всегда выкладывался по максимуму на поле, оставлял все силы. Не всё получилось, но это только подстёгивает в новом сезоне проявить себя ещё лучше.

— Партнёры часто вас поддерживали. Тот же конкурент за место в составе Иван Сергеев сказал: «Ему просто не прёт — ну не летит мяч в ворота, и всё. Ему надо выдохнуть». Кто-то ещё из одноклубников помогал преодолеть трудности?

— На самом деле, сложно выделить кого-то одного. Со всеми партнёрами отлично ладим. Но если говорить про отношения за пределами поля и базы, то Вильмар Барриос — мой ближайший друг, с ним мы много чего обсуждали. В действительности я сам себе главный критик. Знаю, когда дела идут не очень. Понимаю, что в нужный момент мне необходимо сделать, и поэтому просто спрашиваю об этом сам себя.

— Критика присутствует, однако вы набрали 14 очков по системе «гол + пас» во всех турнирах и поделили четвёртое место в команде по этому показателю. Разве не повод, чтобы поспорить с теми, кто в вас не верит?

— Я привык вести себя скромно, не реагировать на заявления со стороны. Прекрасно понимаю: прошлый сезон был не лучшим в плане результативности. Было много моментов, когда мяч попадал в каркас или просто не шёл в ворота. Для меня главное — приносить пользу коллективу. Это футбол. Не всегда удаётся забивать.

— Раз уж заговорили о Семаке, чем он отличается от предыдущих ваших наставников?

— Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две. Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нём только самые лестные отзывы.

— Вам в клубе не показывали видео с его участием в бытность игроком? Какие две шикарные голевые передачи он отдал на Евро-2008 или как оформил хет-трик в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов в декабре 2004-го.

— Честно признаюсь, нет. Не довелось ещё.

— Многие полагают, что российские тренеры хороши исключительно на внутренней арене, а в Европе у них не получится. В свете сотрудничества с Семаком и Федотовым готовы опровергнуть этот тезис?

— Очень сложно судить о том, с чем сам не сталкивался. Сергей и Владимир — два великолепных наставника. Счастлив возможности посотрудничать с ними. Федотов — невероятный специалист и демонстрирует свой класс во главе ЦСКА. Так и Семак, по мнению многих, — лучший тренер в стране с большим отрывом. Сложно сказать, получилось бы у них в Европе, но это точно два первоклассных мастера своего дела.

— А есть специалисты, с которыми вам было бы интересно поработать в будущем?

— В других странах Европы достаточно талантливых наставников, не только в России, но я полностью сфокусирован на выступлениях за «Зенит». Не вижу смысла называть конкретные имена, потому что я об этом даже не думал.

Матео Кассьерра и Михайло Баньяц

РИА Новости

© Алексей Даничев

— Кто сейчас главный шутник в команде и гарант прекрасного настроения в раздевалке? И насколько психологически тяжело, когда вокруг все разговаривают на разных языках?

— Какая атмосфера царит в коллективе, заметно по нашим действиям на поле в играх. Это видно невооружённым глазом. Можно говорить по-испански, по-португальски, по-русски — нет никакого языкового барьера. Легионеры могут произносить некоторые фразы на русском, а россияне, в свою очередь, выучили достаточное количество иностранных слов. На поле есть язык футбола. Он понятен всем. Все прекрасно общаются, и каждый может пошутить. У нас очень дружный коллектив.

— Чей юмор по вкусу лично вам?

— Конечно же, Барриоса.

— Как говорят психологи, знание языка в незнакомой среде сближает людей гораздо быстрее и они готовы закрывать глаза на многие недостатки друг друга. Вы с Барриосом из разных уголков Колумбии. Случается, что спорите до хрипоты по какому-либо поводу?

— Нет, до хрипоты точно не доходило. Да, у нас могут быть разные взгляды на какие-то события или вещи, но мы хорошие друзья. Всегда готовы услышать точку зрения друг друга.

— А с другим соотечественником, хавбеком ЦСКА Хорхе Караскалем, общаетесь по мере возможности? Не подначиваете друг друга перед очными матчами или после осечек?

— С Хорхе мы довольно давно знакомы. Выступали вместе в молодёжной сборной Колумбии и пересекались на поле в Аргентине. Он тогда выступал за «Ривер Плейт», а я — за «Расинг». Он очень крутой человек. Вы немного заблуждаетесь в вопросе, на какие темы футболисты общаются за пределами поля. Когда мы встречаемся вне стадиона, то много говорим о наших семьях, об общих интересах. Нет никаких подколов, потому что хорошим приятелям есть что обсудить.

— Тренеры сборной вас троих в шутку русской мафией в Колумбии не величали?

— Нет. (Смеётся.) В этот раз никак не называли.

— В июне вы дебютировали за национальную команду и принесли ей победу в товарищеском матче с Ираком. Каково это?

— Вы представьте: дебют — и сразу гол. Огромное счастье! На трибунах были мои близкие: мама, супруга, дочка. Поэтому получил огромное удовольствие. Футболка со всеми подписями займёт отдельное место в рамке у меня дома в Колумбии. Надо продолжать забивать, чтобы и дальше получать вызовы в сборную.

— Следующая ваша большая мечта, наверное, сыграть на чемпионате мира 2026 года?

— Безусловно, если говорить о долгосрочной перспективе. Но чуть более близкая — это Кубок Америки, который пройдёт в США в следующем году. Выступление там можно назвать и целью, и мечтой.

— С какими мыслями выходит на поле нападающий сборной, чьи цвета ещё недавно защищали Хамес Родригес и Радамель Фалькао?

— Это большая гордость и радость. Радамель и Хамес — это кумиры и легенды. Для нас они были чем-то вроде ориентира. Пойти по их стопам — большая честь. Надеть майку сборной — что-то заветное, сокровенное.

— А о Фаустино Асприлье и Карлосе Вальдерраме вы, скорее всего, слышали только по рассказам родных?

— Я, конечно, смотрел хроники и фильмы, посвящённые обоим, а также неоднократно слышал рассказы. Это легенды сборной Колумбии. Мне хочется хоть немного приблизиться к тем достижениям, которых они добились. Словом, мне есть на кого равняться.

— Интересно, что ни в одном из своих интервью в России вы не признавались, кто был вашим кумиром в детстве. Кому пытались подражать?

— Роналдиньо. Но это тема для отдельного разговора.

— В Санкт-Петербурге уже чувствуете себя своим? Освоились?

— Это действительно мой дом. Родные счастливы здесь, а значит, и я. Люблю гулять в парке вместе с семьёй и собаками. Их у меня две. Нравятся некоторые рестораны, особенно те, в которых готовят мясные блюда, но, к сожалению, не смогу сказать вам названия. Вообще, мне всегда есть чем здесь заняться.

— А есть достопримечательность, которая поразила вас больше всего?

— Если наш прекрасный стадион вне конкурса, то Дворцовая площадь.