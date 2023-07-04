Сёмин: «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором
«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Питерцы подписывают очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
7 мая сине-бело-голубые досрочно выиграли РПЛ, обыграв московский «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура, и в пятый раз подряд стали чемпионами России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.
Встреча красно-синих и сине-бело-голубых за Суперкубок России пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.
Ранее вратарь «Зенита» Даниил Одоевский подписал с командой новый контракт.