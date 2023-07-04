Сёмин: «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне легионеров санкт-петербургского «Зенита».

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Питерцы подписывают очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

7 мая сине-бело-голубые досрочно выиграли РПЛ, обыграв московский «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура, и в пятый раз подряд стали чемпионами России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых за Суперкубок России пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее вратарь «Зенита» Даниил Одоевский подписал с командой новый контракт.