Сёмин: «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне легионеров санкт-петербургского «Зенита».

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Питерцы подписывают очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

7 мая сине-бело-голубые досрочно выиграли РПЛ, обыграв московский «Спартак» со счётом 3:2 в матче 26-го тура, и в пятый раз подряд стали чемпионами России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых за Суперкубок России пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее вратарь «Зенита» Даниил Одоевский подписал с командой новый контракт.

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