«Зенит» подписал новый контракт с вратарём Одоевским

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский подписал с командой новый контракт.

Соглашение продлено до сезона-2026/27, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

20-летний голкипер провёл за клуб из Санкт-Петербурга пять матчей. Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удалён в матче с «Ахматом» на 41-й минуте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €900 тыс.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» и «Оренбург» интересуются возможностью аренды 20-летнего голкипера «Зенита» Даниила Одоевского.