Metaratings: «Пари НН» и «Оренбург» заинтересованы в аренде вратаря «Зенита» Одоевского

«Пари НН» и «Оренбург» интересуются возможностью аренды 20-летнего голкипера «Зенита» Даниила Одоевского.

Вероятность ухода голкипера из «Зенита» летом высока, сообщает Metaratings.

Отмечается, что представители игрока предлагают Одоевского азиатским клубам.

20-летний голкипер провёл за клуб из Санкт-Петербурга пять матчей. Одоевский не выходил на поле в официальных матчах с 6 августа, когда был удалён в матче с «Ахматом» на 41-й минуте. Контракт вратаря с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,2 млн.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что намерен использовать молодых игроков петербургской команды в матчах Кубок PARI Премьер.