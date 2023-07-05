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Коваленко рассказал, что первая неделя в «Зените» складывается тяжело

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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своей адаптации в санкт-петербургском клубе.

«Первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело. Два месяца не тренировался, кондиции надо прямо плотно набирать. Рад дебютировать», — цитирует Коваленко Sport24.

«Зенит» объявил о переходе игрока 30 июня. Контракт рассчитан до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко выступал за «Сочи» и провёл 23 матча в РПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Малком дал новичку «Зенита» Коваленко прозвище.

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