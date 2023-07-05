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Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России

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Фанатские объединения «Зенита» и ЦСКА договорились не использовать взаимные оскорбления на матче за Суперкубок России.
Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление петербургского объединения «Ландскрон».

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля, начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее Игорь Дивеев заявил о боевом настрое ЦСКА перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом».

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