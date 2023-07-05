Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России

Фанатские объединения «Зенита» и ЦСКА договорились не использовать взаимные оскорбления на матче за Суперкубок России.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление петербургского объединения «Ландскрон».

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля, начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее Игорь Дивеев заявил о боевом настрое ЦСКА перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом».