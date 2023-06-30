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Дивеев заявил о боевом настрое ЦСКА перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом»

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».
Дивеев заявил о боевом настрое ЦСКА перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я всегда говорил, что с «Зенитом» надо играть в футбол. Зачастую команды, которые едут в Санкт-Петербург, прижимаются к своим воротам и проигрывают 0:3, 0:5 или что-то в этом роде», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.

По мнению защитника, бояться петербургскую команду не нужно.

«Надо выходить и играть. Настрой у ЦСКА будет боевой, ждём наших болельщиков в Казани. Мои родители тоже приедут. В таких матчах нет фаворитов, шансы равны», — заявил он.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что для посещения матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» не потребуется карта болельщика.

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