Кассьерра: счастлив вернуться в «Зенит», проводим насыщенную подготовку к Суперкубку

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своём состоянии после прибытия в Санкт-Петербург.

«Я счастлив вернуться сюда. Сейчас мы проводим очень насыщенную подготовку к Суперкубку против ЦСКА и товарищеским играм, которые нас ждут. Новый сезон — новые ожидания», — цитирует Кассьерру «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач в 34 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» Малком, Роберт Ренан и Кассьерра вернулись в расположение петербургского клуба.