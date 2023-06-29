Малком, Ренан и Кассьерра вернулись в расположение «Зенита»

Футболисты «Зенита» Малком, Роберт Ренан и Матео Кассьерра вернулись в расположение петербургского клуба.

«Кассьерра и Ренан тоже в Удельном парке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что футболисты уже приступили к тренировочному процессу.

В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ренан в сезоне-2022/23 провёл десять матчей, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач в 34 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кассьерра женился.