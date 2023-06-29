Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Малком, Ренан и Кассьерра вернулись в расположение «Зенита»

Короткая ссылка
Футболисты «Зенита» Малком, Роберт Ренан и Матео Кассьерра вернулись в расположение петербургского клуба.
Малком, Ренан и Кассьерра вернулись в расположение «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Кассьерра и Ренан тоже в Удельном парке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что футболисты уже приступили к тренировочному процессу.

В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Ренан в сезоне-2022/23 провёл десять матчей, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач в 34 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кассьерра женился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить