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Бышовец назвал уход Вендела и Кузяева потерей для «Зенита»

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал решение полузащитников Вендела и Далера Кузяева покинуть «Зенит».

«Я не думаю, что клуб будет испытывать проблемы, потому что там есть равноценные замены. Вендел и Кузяев создавали очень много проблем для соперников. Их уход — это потеря, но в окончательной победе «Зенита» в РПЛ не стоит сомневаться», — цитирует Бышовца СЭ.

В прошедшем сезоне Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

28 июня появилась информация о том, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В сезоне-2022/23 бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее Сергей Семак рассказал о ситуации с Кузяевым и Венделом.

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