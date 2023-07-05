Бышовец назвал уход Вендела и Кузяева потерей для «Зенита»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал решение полузащитников Вендела и Далера Кузяева покинуть «Зенит».

«Я не думаю, что клуб будет испытывать проблемы, потому что там есть равноценные замены. Вендел и Кузяев создавали очень много проблем для соперников. Их уход — это потеря, но в окончательной победе «Зенита» в РПЛ не стоит сомневаться», — цитирует Бышовца СЭ.

В прошедшем сезоне Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

28 июня появилась информация о том, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В сезоне-2022/23 бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее Сергей Семак рассказал о ситуации с Кузяевым и Венделом.