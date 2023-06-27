Курс на Латинскую Америку: «Зенит» вновь закупается бразильцами и ждёт решений Кузяева и Вендела
- Футболисты «Зенита» Матео Кассьерра, Малком, Клаудиньо и Вендел
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Зенит» уже долгие годы остаётся одним из самых активных игроков на трансферном рынке в РПЛ. По информации Transfermarkt, с 2017-го петербуржцы суммарно потратили на новичков около €300 млн, чем не может похвастаться ни один из их конкурентов в Премьер-лиге. И хотя нынешним летом они уже успели совершить несколько покупок, в СМИ в основном обсуждаются их возможные кадровые потери, способные серьёзно ослабить коллектив в преддверии нового сезона.
За последнее время в прессе неоднократно появлялись слухи об интересе иностранных клубов к игрокам «Зенита», причём в основном активность проявляют представители чемпионата Турции, куда сватают сразу четверых футболистов сине-бело-голубых. К Данилу Круговому присматривается «Фатих Карагюмрюк», цвета которого защищает Магомед Оздоев, а Нуралы Алип может оказаться в «Трабзонспоре», не попавшем в еврокубки после триумфа в предыдущем первенстве. Но в центре внимания находятся Вендел и Далер Кузяев, якобы решившие покинуть Северную столицу.
О намерении Кузяева попробовать свои силы в Европе говорилось ещё несколько лет назад. И хотя он долгое время вёл переговоры с потенциальными работодателями, в итоге всё же остался в «Зените». Но за годы желание не пропало, поэтому полузащитник предпринял очередную попытку найти себе команду за пределами РПЛ. И пока главным претендентом на него называется «Бешикташ». По словам турецкого инсайдера Ягиза Сабунчуглу, «чёрные орлы» уже сделали ему официальное предложение, но пока достичь договорённости не удалось. Причина может заключаться в отсутствии одобрения трансфера со стороны главного тренера Шенола Гюнеша, а также в разногласиях по зарплате.
По информации Sabah, Кузяев хочет получать в Стамбуле €2 млн в год, а также рассчитывает на подписной бонус, ведь он может пополнить состав «Бешикташа» в статусе свободного агента. При этом коллектив готов дать на €500 тыс. меньше, а подъёмные платить не собирается, надеясь компенсировать их бонусами. И пока компромисс найти не удаётся.
В «Зените» отказываются комментировать слухи о возможном скором уходе одного из старожилов команды, но некоторые партнёры Кузяева поддерживают его в этом начинании. Так, Андрей Мостовой оставил комментарий к одной из опубликованных Далером в соцсетях фотографий, в котором призвал его перейти в «Бешикташ».
Неприятной неожиданностью как для боссов, так и для болельщиков «Зенита» стал потенциальный отъезд Вендела. В прошлом сезоне он выступил великолепно и укрепился в статусе одного из лидеров команды, набрав 14 очков по системе «гол + пас» во всех турнирах. По этому показателю он уступил лишь Клаудиньо (17), Ивану Сергееву (20) и Малкому (35). Но последние события в России не только заставили его задержаться на родине, но и спровоцировали появление различного рода слухов о его будущем.
«Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлён об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — заявил «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Чезаре Браньери.
Таким образом, под вопросом остаётся участие бразильского хавбека в предсезонном товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле. По информации Metaratings, Вендел прилетит в Северную столицу в начале следующего месяца, вопрос в том, в насколько хорошей форме он будет и рискнёт ли Сергей Семак сразу бросить его в бой. Особенно на фоне разговоров о том, что тот якобы получил от «Зенита» разрешение искать новый клуб.
И хотя гендиректор девятикратных чемпионов России Александр Медведев поспешил выступить с опровержением, продажа Вендела продолжает обсуждаться. И в числе претендентов на него также называется команда из Турции. Как сообщает Sporx, президент «Фенербахче» Али Коч уже начал переговоры об аренде с опцией выкупа, а сам бразилец воспринял это с интересом.
Но если потерю одного Вендела петербуржцы наверняка сумеют компенсировать, то уход Вильмара Барриоса и Малкома может серьёзно осложнить жизнь гегемону российского футбола. В июне бразилец дебютировал за сборную страны в товарищеском матче с Гвинеей и даже заработал 11-метровый, а за несколько часов до старта игры с Сенегалом появилась новость о намерении «Ювентуса» заполучить звёздного вингера. По сведениям UOL, туринцы могут выложить за него до €40 млн.
Учитывая рыночную стоимость Малкома — €30 млн, предложение можно назвать адекватным. Проблема в том, что четыре года назад «Зенит» заплатил за него на €10 млн больше и вряд ли захочет продавать игрока в убыток. Особенно если принимать во внимание тот факт, что всё это время бразилец получал довольно высокую зарплату. По данным издания «Спорт день за днём», форвард зарабатывает около €3,5 млн в год, хотя некоторые считают эти цифры заниженными. По словам журналиста Павла Городницкого, речь идёт о €5 млн.
Так или иначе, развития эта тема пока не получила. Агент Гильерме Миранда назвал «Зенит» семьёй и заверил, что в ближайшее время оттуда не уйдут ни сам Малком, ни его соотечественники. То же самое можно сказать и о Барриосе, которым планировал усилить состав вернувшийся в Серию А «Дженоа».
В свою очередь, практически доподлинно известно, что Северную столицу в ближайшее время не покинет Густаво Мантуан. Предыдущий сезон он провёл в команде на правах аренды, а этим летом петербуржцы оформили полноценный трансфер, подписав с вингером контракт по схеме «4+1». И это было логично. Пусть бразилец выходил преимущественно на замену и провёл на поле лишь 921 минуту в сумме, но был крайне продуктивен, отметившись шестью голами и четырьмя передачами.
Таким образом, Мантуан формально стал вторым футболистом за месяц, проследовавшим по маршруту «Коринтианс» — «Зенит». Ранее это сделал Ду Кейрос, в январе ставший частью сделки по обмену Юри Алберто. Но если защитник Ренан примкнул к новому коллективу зимой, то его соотечественник ещё полгода провёл на родине. И несмотря на щедрое предложение от сине-бело-голубых, нелегко воспринял скорую смену обстановки. По признанию самого полузащитника, он чувствовал себя подавленным и «выплакал 37 вёдер слез».
Но хотя сейчас Эдуардо испытывает тоску по дому, в Санкт-Петербурге он вряд ли будет чувствовать себя одиноким. Помимо него в составе «Зенита» числятся семеро бразильцев, а через год их может стать ещё больше. Как сообщает Globo Esporte, чемпионы РПЛ договорились о трансфере ещё одного футболиста «Коринтианс» — 17-летнего Педро дос Сантоса. За юное дарование будет выплачено €9 млн, при этом «мушкетёры» сохранят за собой 30% прав на спортсмена.
И если всё сложится, то Педро может стать одним из лидеров «Зенита» в ближайшем будущем. Ещё в марте сообщалось об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии», «Аякса», ПСВ, «Ньюкасла» и «Брайтона», а журналист Фабио Алейшо называл его «самым перспективным форвардом Бразилии после Эндрика», которого недавно приобрёл мадридский «Реал».
Правда, пока молодому нападающему крайне сложно даётся переход на взрослый уровень. В марте 2023-го он пополнил первую команду «Коринтианс», но в девяти матчах провёл на поле лишь 269 минут и не отличился голами и передачами. Зато неплохо проявил себя на юношеском чемпионате Южной Америки, где дважды забил сам и дважды ассистировал партнёрам.
Но если Педро сможет отправиться в «Зенит» не раньше лета 2024-го, когда ему исполнится 18 лет, то двое других исполнителей могут усилить действующих лидеров РПЛ уже в будущем сезоне. Один из них — хавбек «Сочи» Александр Коваленко, для которого прошедший соревновательный год стал прорывным. Он не только укрепился в основе на тот момент серебряного призёра Премьер-лиги, но и дебютировал за сборную, в сентябре отыграв тайм с Киргизией. И ожидаемо привлёк внимание сильнейших клубов страны.
Причём до последнего момента фаворитом в борьбе за Коваленко назывался «Локомотив». Более того, если верить СМИ, сам игрок также хотел перейти в стан железнодорожников, но по определённым причинам всё сложилось иначе. Как рассказал «Чемпионату» знакомый с ситуацией источник, предложение «Зенита» оказалось привлекательнее с точки зрения и финансов, и планирования будущей карьеры, но в «РБ Спорт» с этим не согласились. По их данным, причина кроется в нежелании президента «Сочи» Бориса Ротенберга отдавать спортсмена красно-зелёным.
«Он договорился о трансфере напрямую с руководством петербуржцев. И «Зенит», и «Локомотив» были готовы выплатить 200 млн рублей отступных. Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода Коваленко в «Локо» не связан с финансовыми причинами», — заявили в «РБ Спорт».
Тему продолжил развивать журналист Иван Карпов. По его данным, сам Коваленко со скепсисом относится к трансферу в «Зенит», ведь понимает, что в условиях жесточайшей конкуренции его игровое время заметно сократится. Уход Вендела и Кузяева пока не подтверждён, а покупка Ду Кейроса делает Александра лишь четвёртой опцией на позиции центрального полузащитника.
При этом положение дел может ухудшиться, если в Санкт-Петербург приедет известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА Юсуф Языджи. Как рассказал Legalbet агент атакующего хавбека, на него претендуют «Динамо» и «Зенит».
«Юсуф на данный момент не находится в Москве. «Динамо» меняет тренера, поэтому клуб ещё не принял решения по Юсуфу. Вариант с переходом в «Зенит» пока на паузе. Спортивному отделу клуба Языджи нравится, но Александр Медведев пока размышляет», — заявил агент турка Адем Чебеджи.
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