Курс на Латинскую Америку: «Зенит» вновь закупается бразильцами и ждёт решений Кузяева и Вендела

«Зенит» продолжает усиливаться легионерами из Бразилии. Состав чемпиона России пополнили полузащитник Ду Кейрос, права на которого были получены в результате обмена Юри Алберто в «Коринтианс», и выступавший за петербуржцев на правах аренды Густаво Мантуан. Через год их примеру может последовать Педро дос Сантос, которого называют одним из самых перспективных нападающих страны. При этом покинуть Северную столицу могут заинтересовавшие турецкие клубы Данил Круговой, Нуралы Алип, Вендел и Далер Кузяев.

«Зенит» уже долгие годы остаётся одним из самых активных игроков на трансферном рынке в РПЛ. По информации Transfermarkt, с 2017-го петербуржцы суммарно потратили на новичков около €300 млн, чем не может похвастаться ни один из их конкурентов в Премьер-лиге. И хотя нынешним летом они уже успели совершить несколько покупок, в СМИ в основном обсуждаются их возможные кадровые потери, способные серьёзно ослабить коллектив в преддверии нового сезона.

За последнее время в прессе неоднократно появлялись слухи об интересе иностранных клубов к игрокам «Зенита», причём в основном активность проявляют представители чемпионата Турции, куда сватают сразу четверых футболистов сине-бело-голубых. К Данилу Круговому присматривается «Фатих Карагюмрюк», цвета которого защищает Магомед Оздоев, а Нуралы Алип может оказаться в «Трабзонспоре», не попавшем в еврокубки после триумфа в предыдущем первенстве. Но в центре внимания находятся Вендел и Далер Кузяев, якобы решившие покинуть Северную столицу.

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О намерении Кузяева попробовать свои силы в Европе говорилось ещё несколько лет назад. И хотя он долгое время вёл переговоры с потенциальными работодателями, в итоге всё же остался в «Зените». Но за годы желание не пропало, поэтому полузащитник предпринял очередную попытку найти себе команду за пределами РПЛ. И пока главным претендентом на него называется «Бешикташ». По словам турецкого инсайдера Ягиза Сабунчуглу, «чёрные орлы» уже сделали ему официальное предложение, но пока достичь договорённости не удалось. Причина может заключаться в отсутствии одобрения трансфера со стороны главного тренера Шенола Гюнеша, а также в разногласиях по зарплате.

По информации Sabah, Кузяев хочет получать в Стамбуле €2 млн в год, а также рассчитывает на подписной бонус, ведь он может пополнить состав «Бешикташа» в статусе свободного агента. При этом коллектив готов дать на €500 тыс. меньше, а подъёмные платить не собирается, надеясь компенсировать их бонусами. И пока компромисс найти не удаётся.

В «Зените» отказываются комментировать слухи о возможном скором уходе одного из старожилов команды, но некоторые партнёры Кузяева поддерживают его в этом начинании. Так, Андрей Мостовой оставил комментарий к одной из опубликованных Далером в соцсетях фотографий, в котором призвал его перейти в «Бешикташ».

Неприятной неожиданностью как для боссов, так и для болельщиков «Зенита» стал потенциальный отъезд Вендела. В прошлом сезоне он выступил великолепно и укрепился в статусе одного из лидеров команды, набрав 14 очков по системе «гол + пас» во всех турнирах. По этому показателю он уступил лишь Клаудиньо (17), Ивану Сергееву (20) и Малкому (35). Но последние события в России не только заставили его задержаться на родине, но и спровоцировали появление различного рода слухов о его будущем.

«Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлён об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — заявил «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Чезаре Браньери.

Таким образом, под вопросом остаётся участие бразильского хавбека в предсезонном товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, который пройдёт в Санкт-Петербурге в июле. По информации Metaratings, Вендел прилетит в Северную столицу в начале следующего месяца, вопрос в том, в насколько хорошей форме он будет и рискнёт ли Сергей Семак сразу бросить его в бой. Особенно на фоне разговоров о том, что тот якобы получил от «Зенита» разрешение искать новый клуб.

И хотя гендиректор девятикратных чемпионов России Александр Медведев поспешил выступить с опровержением, продажа Вендела продолжает обсуждаться. И в числе претендентов на него также называется команда из Турции. Как сообщает Sporx, президент «Фенербахче» Али Коч уже начал переговоры об аренде с опцией выкупа, а сам бразилец воспринял это с интересом.

Но если потерю одного Вендела петербуржцы наверняка сумеют компенсировать, то уход Вильмара Барриоса и Малкома может серьёзно осложнить жизнь гегемону российского футбола. В июне бразилец дебютировал за сборную страны в товарищеском матче с Гвинеей и даже заработал 11-метровый, а за несколько часов до старта игры с Сенегалом появилась новость о намерении «Ювентуса» заполучить звёздного вингера. По сведениям UOL, туринцы могут выложить за него до €40 млн.

Учитывая рыночную стоимость Малкома — €30 млн, предложение можно назвать адекватным. Проблема в том, что четыре года назад «Зенит» заплатил за него на €10 млн больше и вряд ли захочет продавать игрока в убыток. Особенно если принимать во внимание тот факт, что всё это время бразилец получал довольно высокую зарплату. По данным издания «Спорт день за днём», форвард зарабатывает около €3,5 млн в год, хотя некоторые считают эти цифры заниженными. По словам журналиста Павла Городницкого, речь идёт о €5 млн.

Так или иначе, развития эта тема пока не получила. Агент Гильерме Миранда назвал «Зенит» семьёй и заверил, что в ближайшее время оттуда не уйдут ни сам Малком, ни его соотечественники. То же самое можно сказать и о Барриосе, которым планировал усилить состав вернувшийся в Серию А «Дженоа».

В свою очередь, практически доподлинно известно, что Северную столицу в ближайшее время не покинет Густаво Мантуан. Предыдущий сезон он провёл в команде на правах аренды, а этим летом петербуржцы оформили полноценный трансфер, подписав с вингером контракт по схеме «4+1». И это было логично. Пусть бразилец выходил преимущественно на замену и провёл на поле лишь 921 минуту в сумме, но был крайне продуктивен, отметившись шестью голами и четырьмя передачами.

Таким образом, Мантуан формально стал вторым футболистом за месяц, проследовавшим по маршруту «Коринтианс» — «Зенит». Ранее это сделал Ду Кейрос, в январе ставший частью сделки по обмену Юри Алберто. Но если защитник Ренан примкнул к новому коллективу зимой, то его соотечественник ещё полгода провёл на родине. И несмотря на щедрое предложение от сине-бело-голубых, нелегко воспринял скорую смену обстановки. По признанию самого полузащитника, он чувствовал себя подавленным и «выплакал 37 вёдер слез».

Но хотя сейчас Эдуардо испытывает тоску по дому, в Санкт-Петербурге он вряд ли будет чувствовать себя одиноким. Помимо него в составе «Зенита» числятся семеро бразильцев, а через год их может стать ещё больше. Как сообщает Globo Esporte, чемпионы РПЛ договорились о трансфере ещё одного футболиста «Коринтианс» — 17-летнего Педро дос Сантоса. За юное дарование будет выплачено €9 млн, при этом «мушкетёры» сохранят за собой 30% прав на спортсмена.

И если всё сложится, то Педро может стать одним из лидеров «Зенита» в ближайшем будущем. Ещё в марте сообщалось об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии», «Аякса», ПСВ, «Ньюкасла» и «Брайтона», а журналист Фабио Алейшо называл его «самым перспективным форвардом Бразилии после Эндрика», которого недавно приобрёл мадридский «Реал».

Правда, пока молодому нападающему крайне сложно даётся переход на взрослый уровень. В марте 2023-го он пополнил первую команду «Коринтианс», но в девяти матчах провёл на поле лишь 269 минут и не отличился голами и передачами. Зато неплохо проявил себя на юношеском чемпионате Южной Америки, где дважды забил сам и дважды ассистировал партнёрам.

Но если Педро сможет отправиться в «Зенит» не раньше лета 2024-го, когда ему исполнится 18 лет, то двое других исполнителей могут усилить действующих лидеров РПЛ уже в будущем сезоне. Один из них — хавбек «Сочи» Александр Коваленко, для которого прошедший соревновательный год стал прорывным. Он не только укрепился в основе на тот момент серебряного призёра Премьер-лиги, но и дебютировал за сборную, в сентябре отыграв тайм с Киргизией. И ожидаемо привлёк внимание сильнейших клубов страны.

Причём до последнего момента фаворитом в борьбе за Коваленко назывался «Локомотив». Более того, если верить СМИ, сам игрок также хотел перейти в стан железнодорожников, но по определённым причинам всё сложилось иначе. Как рассказал «Чемпионату» знакомый с ситуацией источник, предложение «Зенита» оказалось привлекательнее с точки зрения и финансов, и планирования будущей карьеры, но в «РБ Спорт» с этим не согласились. По их данным, причина кроется в нежелании президента «Сочи» Бориса Ротенберга отдавать спортсмена красно-зелёным.

«Он договорился о трансфере напрямую с руководством петербуржцев. И «Зенит», и «Локомотив» были готовы выплатить 200 млн рублей отступных. Предложение «Зенита» об условиях личного контракта изначально было более щедрым, поэтому срыв перехода Коваленко в «Локо» не связан с финансовыми причинами», — заявили в «РБ Спорт».

Тему продолжил развивать журналист Иван Карпов. По его данным, сам Коваленко со скепсисом относится к трансферу в «Зенит», ведь понимает, что в условиях жесточайшей конкуренции его игровое время заметно сократится. Уход Вендела и Кузяева пока не подтверждён, а покупка Ду Кейроса делает Александра лишь четвёртой опцией на позиции центрального полузащитника.

При этом положение дел может ухудшиться, если в Санкт-Петербург приедет известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА Юсуф Языджи. Как рассказал Legalbet агент атакующего хавбека, на него претендуют «Динамо» и «Зенит».

«Юсуф на данный момент не находится в Москве. «Динамо» меняет тренера, поэтому клуб ещё не принял решения по Юсуфу. Вариант с переходом в «Зенит» пока на паузе. Спортивному отделу клуба Языджи нравится, но Александр Медведев пока размышляет», — заявил агент турка Адем Чебеджи.