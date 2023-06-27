В «Фенербахче» сообщили о приезде команды на турнир в России

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки заявил о том, что клуб примет участие в товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.

«Мы приедем в Россию. На данный момент нет причин действовать иначе», — цитирует Баки Sport24.

По информации Fotospor, легионеры «Фенербахче» отказываются ехать в Россию на Кубок Матч Премьер.

Напомним, что турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В соревновании примут участие четыре команды: «Црвена Звезда», «Зенит», «Фенербахче» и «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет взять в аренду Вендела и Малкома.