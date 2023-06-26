Sporx: «Фенербахче» хочет взять в аренду Вендела и Малкома

Футболисты «Зенита» Вендел и Малком могут сменить клуб.

Как сообщает Sporx, следующим летом турецкий клуб может выкупить Вендела за €17,5 млн. По Малкому предложения пока нет.

В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Вендел в сезоне-2022/23 провёл 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее в «Зените» рассказали, когда в команду вернутся Малком и Ренан.