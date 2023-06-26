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В «Зените» рассказали, когда в команду вернутся Малком и Ренан

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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возвращении в клуб нападающего Малкома и защитника Роберта Ренана.
В «Зените» рассказали, когда в команду вернутся Малком и Ренан
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На связи ли я с Малкомом, с Робертом Ренаном и другими ребятами? Да, конечно! Сейчас он немного отдохнёт и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», — приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита».

В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ренан в сезоне-2022/23 провёл десять матчей, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее в «Зените» прокомментировали информацию об интересе туринского «Ювентуса» к Малкому.

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