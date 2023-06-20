В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Ювентуса» к Малкому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Ювентуса» к нападающему Малкому.

«Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает UOL, туринский клуб уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».

По информации источника, трансфер футболиста оценивается в €30—40 млн.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.