В «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома

В пресс-службе «Ювентуса» высказались о возможном переходе в туринский клуб нападающего «Зенита» Малкома.

«Ювентус» заинтересован в переходе Малкома? Мы не комментируем такую информацию», — приводит слова пресс-службы «Чемпионат».

Как сообщает UOL, туринский клуб уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».

По информации источника, трансфер футболиста оценивается в €30—40 млн.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее Малком рассказал, почему принял решение остаться в «Зените», несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими командами.