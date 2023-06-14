Малком о решении остаться в «Зените»: клуб и президент оказали нам полное доверие

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими командами.

«Я решил остаться, потому что клуб, президент и даже владелец вселили в нас уверенность, что, если бы нас каким-то образом это затронуло, нам дали бы возможность уйти», — цитирует Малкома UOL.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Ранее Малком вспомнил о своём переходе из «Барселоны» в клуб из Санкт-Петербурга.