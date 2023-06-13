Малком: «Барселона» была для меня мостом для перехода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком вспомнил о своём переходе из «Барселоны» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я счастлив в «Зените», меня отлично приняли в клубе. «Барселона» стала для меня мостиком для перехода сюда. Я многому научился. Сегодняшний я — это отец, полностью сконцентрированный на том, что будет лучше для семьи и для него самого», — цитирует Малкома UOL.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

В составе «Барселоны» 26-летний футболист провёл 45 матчей, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее Малком отметился необычным голом на тренировке сборной Бразилии по футболу.