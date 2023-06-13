Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Малком: «Барселона» была для меня мостом для перехода в «Зенит»

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Малком вспомнил о своём переходе из «Барселоны» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я счастлив в «Зените», меня отлично приняли в клубе. «Барселона» стала для меня мостиком для перехода сюда. Я многому научился. Сегодняшний я — это отец, полностью сконцентрированный на том, что будет лучше для семьи и для него самого», — цитирует Малкома UOL.

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России. 24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

В составе «Барселоны» 26-летний футболист провёл 45 матчей, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее Малком отметился необычным голом на тренировке сборной Бразилии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить