Президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби высказался об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь Богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — цитирует Чеби «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кузяев выдвинул «Бешикташу» личные требования.