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Fotomaç: Кузяев выдвинул «Бешикташу» личные требования

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Полузащитник Далер Кузяев, у которого истекает контракт с «Зенитом», ведёт переговоры с «Бешикташем».
Fotomaç: Кузяев выдвинул «Бешикташу» личные требования
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Fotomaç, клуб готов платить игроку €1,5 млн в год, но россиянин запросил оклад в размере €2 млн. «Бешикташ» предлагает контракт по схеме «2 + 1», Кузяев же требует единовременный бонус за подписание соглашения.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее отец Кузяева назвал слухами информацию о предложении «Бешикташа».

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