Fotomaç: Кузяев выдвинул «Бешикташу» личные требования

Полузащитник Далер Кузяев, у которого истекает контракт с «Зенитом», ведёт переговоры с «Бешикташем».

По информации Fotomaç, клуб готов платить игроку €1,5 млн в год, но россиянин запросил оклад в размере €2 млн. «Бешикташ» предлагает контракт по схеме «2 + 1», Кузяев же требует единовременный бонус за подписание соглашения.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее отец Кузяева назвал слухами информацию о предложении «Бешикташа».