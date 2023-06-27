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Globo: «Зенит» за €9 млн купит у «Коринтианс» половину прав на Педро

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Бразильский «Коринтианс» и санкт-петербургский «Зенит» договорились о переходе Педро дос Сантоса.

За половину экономических прав на 17-летнего футболиста сине-бело-голубые заплатят €9 млн, а 30% прав останутся у бразильской команды, сообщает Globo Esporte.

17-летний бразилец в сезоне-2022/23 провёл десять матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 марта 2026 года.

Приоритетное право выкупа Педро «Зенит» получил в рамках соглашения по трансферу Юри Алберто в бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» Вендел и Малком могут сменить клуб.

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