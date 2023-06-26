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Орлов: из-за Малкома я начал ходить на матчи «Зенита», чтобы увидеть его игру воочию

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Комментатор Геннадий Орлов признался, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо своей игрой вернули его на трибуны стадиона.
Орлов: из-за Малкома я начал ходить на матчи «Зенита», чтобы увидеть его игру воочию
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Он играет в испанский футбол. В этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и его товарища по команде Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», — цитирует Орлова Sport24.

В прошедшем сезоне Малком забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал 12 результативных передач. 

Ранее Орлов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе, на которого завели несколько уголовных дел в Нидерландах.

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