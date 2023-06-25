Орлов — о Промесе: зачем держать уголовника в команде

Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе, на которого завели несколько уголовных дел в Нидерландах.

«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса?» — цитирует Орлова Sport24.

19 июня суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Нападающий обвинён в ряде серьёзных преступлений в Нидерландах: помимо нападения на двоюродного брата с ножом, по данным следствия, он вложил деньги в партию кокаина весом 4 т.

Ранее сообщалось, что Промес продал пентхаус в Амстердаме за €2,5 млн.