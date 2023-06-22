Промес продал пентхаус в Амстердаме за €2,5 млн

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в апреле продал свой пентхаус в Амстердаме нидерландскому музыканту и диджею Мартину Гарриксу.

По информации Story, игрок получил за квартиру €2,5 млн. Сделку о продаже недвижимости от имени Промеса заключила его мать.

19 июня суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.