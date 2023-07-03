Гюнаер: Кузяев принял предложение от «Бешикташа»

Российский полузащитник Далер Кузяев принял предложение «Бешикташа».

Футболист ждёт предложений из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, а в случае их отсутствия россиянин перейдёт в «Бешикташ», сообщает журналист Фырат Гюнаер в Twitter.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с «Зенитом» истёк 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед Кубком PARI Премьер высказался о будущем полузащитника Вендела.