Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском нового клуба

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Вендела.
«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском нового клуба
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У Вендела контракт с Зенитом. Он хочет попробовать себя в другом клубе. Руководство клуба позволило ему заняться поиском команды. Мы никого насильно не держим. Предложение по нему должно устроить клуб, это главное условие», — сказал Семак.

Он также ответил на вопрос о будущем Далера Кузяева.

«Он тоже ищет новый клуб. Он попрощался, но, возможно, он вернётся, мы это уже проходили. Очень хочется, чтобы у обоих игроков получилось реализовать свои мечты».

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Ранее агент Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить