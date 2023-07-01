«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском нового клуба
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«У Вендела контракт с Зенитом. Он хочет попробовать себя в другом клубе. Руководство клуба позволило ему заняться поиском команды. Мы никого насильно не держим. Предложение по нему должно устроить клуб, это главное условие», — сказал Семак.
Он также ответил на вопрос о будущем Далера Кузяева.
«Он тоже ищет новый клуб. Он попрощался, но, возможно, он вернётся, мы это уже проходили. Очень хочется, чтобы у обоих игроков получилось реализовать свои мечты».
В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Ранее агент Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть клуб.