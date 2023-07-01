«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском нового клуба

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника Вендела.

«У Вендела контракт с Зенитом. Он хочет попробовать себя в другом клубе. Руководство клуба позволило ему заняться поиском команды. Мы никого насильно не держим. Предложение по нему должно устроить клуб, это главное условие», — сказал Семак.

Он также ответил на вопрос о будущем Далера Кузяева.

«Он тоже ищет новый клуб. Он попрощался, но, возможно, он вернётся, мы это уже проходили. Очень хочется, чтобы у обоих игроков получилось реализовать свои мечты».

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Ранее агент Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть клуб.