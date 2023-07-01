Агент Вендела: мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть клуб.

«Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, но он любит команду», — приводит слова Рибейро Metaratings.ru.

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» позволил Венделу искать другой клуб.