Круговой: прощания с Кузяевым не было, после игры с «Факелом» его больше не видели

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о прощании с полузащитником Далером Кузяевым.

«Прощания не было. После игры с «Факелом» попрощались, он уехал, и больше мы его не видели. Кузяев не приезжал на обследование, на базе его больше не было», — цитирует Кругового Sport24.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» хочет увеличить зарплату Кузяеву.