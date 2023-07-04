Sözcü: «Бешикташ» хочет увеличить зарплату Кузяеву
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По информации Sözcü, клуб планирует увеличить годовую зарплату 30-летнего игрока и уменьшить сумму подъёмных для него. Детали переговоров с россиянином не сообщаются.
В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк 30 июня 2023 года.
Ранее в Турции заявили, что Кузяев не дал точного ответа о переходе в «Бешикташ».