В Турции заявили, что Кузяев не дал точного ответа о переходе в «Бешикташ»
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«Игрок объявит о своём решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдёт он в «Бешикташ» или нет», — цитирует журналиста Серкана Дикме «СЭ».
В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с «Зенитом» истёк 30 июня 2023 года.
Ранее Сергей Семак ответил на вопрос о подготовке «Зенита» к следующему сезону.