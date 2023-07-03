В Турции заявили, что Кузяев не дал точного ответа о переходе в «Бешикташ»

Вопрос будущего российского полузащитника Далера Кузяева в турецком «Бешикташе» остаётся открытым.

«Игрок объявит о своём решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдёт он в «Бешикташ» или нет», — цитирует журналиста Серкана Дикме «СЭ».

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с «Зенитом» истёк 30 июня 2023 года.

Ранее Сергей Семак ответил на вопрос о подготовке «Зенита» к следующему сезону.