Семак: решение по основному голкиперу будет принято позже
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«Плана восстановления нету. Мы готовимся к официальным матчам. Будем дозировать время исходя из состояния игроков. Барриос прибывает завтра. Все остальные уже в расположении клуба. Родригао готовится отдельно», — сказал Семак на пресс-конференции.
Он также ответил на вопрос о выборе вратаря в следующем сезоне.
«Два матча дадут нам пищу для размышлений. Решение по основному голкиперу будет принято позже. Смотрит на ребят в ходе тренировочного процесса», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что Семак хочет проверить молодых вратарей «Зенита» в матчах предсезонного турнира.