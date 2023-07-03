Семак: решение по основному голкиперу будет принято позже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о подготовке команды к следующему сезону.

«Плана восстановления нету. Мы готовимся к официальным матчам. Будем дозировать время исходя из состояния игроков. Барриос прибывает завтра. Все остальные уже в расположении клуба. Родригао готовится отдельно», — сказал Семак на пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос о выборе вратаря в следующем сезоне.

«Два матча дадут нам пищу для размышлений. Решение по основному голкиперу будет принято позже. Смотрит на ребят в ходе тренировочного процесса», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Семак хочет проверить молодых вратарей «Зенита» в матчах предсезонного турнира.