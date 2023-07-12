Головин: надеюсь, что Кузяев сможет проявить себя и станет заметным игроком Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о переходе российского хавбека Далера Кузяева в «Гавр».

«Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов. Можно только порадоваться этому. В любом случае, надеюсь, что Далер сможет проявить себя и станет заметным игроком в лиге 1», — цитирует Головина «Матч ТВ».

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее «Зенит» пожелал удачи Кузяеву в «Гавре».