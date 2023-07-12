Сёмин пожелал Кузяеву успехов после перехода в «Гавр»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Он посчитал, что дальнейшая карьера ему интересна там, потому и перешёл. Только он знает, правильно это или неправильно. Можно пожелать ему успехов. Это хороший футболист», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее «Зенит» пожелал удачи Кузяеву в «Гавре».