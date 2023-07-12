Карпин назвал переход Кузяева в «Гавр» шагом вперёд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитника Далера Кузяева подписать контракт с клубом французской Лиги 1 «Гавр».

«В целом он знает моё мнение. Очевидно, для него это шаг вперёд в карьере. И дело не в уровне клубов — «Зенита» и «Гавра». Просто уровень сопротивления во Франции выше, чем в России», — цитирует Карпина Sport24.

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин пожелал Кузяеву успехов после перехода в «Гавр».