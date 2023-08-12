Мостовой — о возможном трансфере Захаряна: в «Реал Сосьедад» ему придётся грызть газон

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе футболиста «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Последний год для Арсена Захаряна выдался очень насыщенным. Было много слухов о его переезде в Европу, и это сыграло с ним злую шутку. Видно, что парень немного поник, уже не играл так ярко, как в самом начале. И вот наконец Арсен этого дождался: он как никогда близок к Европе. И я могу сказать, что чемпионат Испании ему однозначно подойдёт. Тем более такой клуб, как «Реал Сосьедад»: там собрался отличный коллектив, они отлично выступают в Примере. К тому же Сан-Себастьян — красивый город, там очень благоприятная атмосфера для футболиста, для его развития.

Но стоит быть готовым и к трудностям. Это не «Динамо», где ты забил парочку мячей и уже звезда. Там придётся работать над тем, чтобы пробиться в основу, грызть газон и ждать своего шанса. И если будешь работать усердно, то тебя ждёт успех. Как это было у Головина и Миранчука, как это было у меня, когда я играл за «Бенфику». Так что у Захаряна есть отличный шанс стать знаковым футболистом: он молодой, времени вагон. А вернуться в Россию можно всегда — это запасной аэродром. Но я бы этого не делал. У нас ты много заработаешь, но потеряешь в мастерстве. А там наоборот. Поэтому примерами для молодых парней должны быть Колыванов, Канчельскис и Мостовой», — заявил Мостовой RT.

Ранее сообщалось, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» будет завершён в выходные.