Романо: переход Захаряна в «Реал Сосьедад» будет завершён в выходные

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в скором времени перейдёт в «Реал Сосьедад».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные.

Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями Захаряна в «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян согласовал условия личного контракта с «Реал Сосьедад».