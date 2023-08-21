Джикия: очень хочу, чтобы у Захаряна в Испании получилось

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я рад за Арсена, я ему уже написал, он мне ответил, я пожелал ему удачи. Неоднократно говорил, что если наши ребята будут уезжать в ведущие лиги, то я буду всегда рад. Я очень хочу, чтобы у него в Испании получилось», — цитирует Джикию «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее в «Барселоне» опровергли информацию, что Хави призывал Захаряна перейти в каталонский клуб.